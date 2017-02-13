ОБСЕ обнаружили замаскированный танк под Мариуполем

- 14.02.2017 09:29
ОБСЕ обнаружили замаскированный танк под Мариуполем

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем отчете отметили, что в поселке Коминтерново (теперь Пикузы), который находится под контролем террористов, был обнаружен танк. Кроме того, боевики вели стрельбу.

По данным отчета ОБСЕ, 12 февраля ими был обнаружен танк неустановленного типа, помещенный под маскировочную сетку. Кроме того, недалеко от позиции наблюдателей - на расстоянии 50-100 метров, рядом с местом, где располагался танк, раздалось около 15 выстрелов из стрелкового оружия. По словам представителей СММ ОБСЕ, стрельба носила предупредительный характер, и стреляли не по ним. В целях безопасности наблюдатели поспешили покунуть данное место.

Также стоит отметить, что наблюдателей в тот же день не пропустили через блокпост в село Старомихайловка. Вооруженные представители "ДНР" запретили проезд, несмотря на то, что в сопровождении наблюдателей находился представитель ОЦКК - офицер ВС РФ. Вооруженные лица на блокпосту отличались агрессивным поведением и отметили, что другие дороги заминированы, потому в населенный пункт добраться иным путем не выйдет.

Представители ОБСЕ информацию об обстреле Красногоровки не сталипроверять. Как отмечают в Общем центре по контролю и координации со стороны Вооруженных сил Украины, по 5 местам в пятницу, 10 февраля, боевики вели обстрелы из установок Град, а также из минометов неустановленного типа.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: наблюдатели обсе на донбассе, Донбасс обстрелы

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