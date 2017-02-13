Собаки умеют распознавать эмоции людей- 13.02.2017 17:29
Собаки могут определять качества человека - положительные либо отрицательные, что доказывает недавно проведенный учеными эксперимент.
Специалисты из Университета Киото отмечают, что собаки способны определять, хороший перед ними человек или плохой.
Собственно, эксперимент, в котором принимали участие владельцы собак со своими питомцами, состоял в следующем. Когда хозяева пытались открыть контейнер, за нии наблюдали их собаки. Другой человек - актер, который не знаком собаке, либо помогал хозяину, либо стоял в стороне, либо давал отказ на просьбу помочь. После эти люди предлагали животным еду.
Интересно, что в основном собаки отказывались принимать еду из рук тех людей, которые отказывались помогать хозяевам. То есть, собаки определенным образом могут распознавать характеристики других людей, оценивать их эмоции, на которые они по-разному реагируют.
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