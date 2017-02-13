В Альпах лавина накрыла группу лыжников- 13.02.2017 16:55
В понедльник, 13 февраля, во французских Альпах произошла трагедия - в горах сошла лавина, накрыв снегом группу лыжников вместе с проводником.
Как стало известно, около девяти человек получили серьезные травмы в результате схода лавины. Смертельные травмы получили по меньшей мере четверо человек из группы.
Происшествие случилось на горнолыжном курорте Тинь. Лавина накрыла лыжников на высоте порядка 2 тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, отмечается, чо люди оказалсь за пределами официальной горнолыжной трассы.
На место происшествия отправились несколько лыжников-спасателей, а также вертолет. Отмечается, что поисковым работам и эвакуации пострадавших создают серьезные трудности погодные условия.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Италии на курорте Пескара из-за схода лавины под снегом оказался целый отель. Многие люди в результате происшествия погибли.
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