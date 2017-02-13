



Умер известный буковинский художник Артем Присяжнюк - 13.02.2017 16:04

Известный украинский художник Артем Присяжнюк скончался в Черновцах 12 февраля в возрасте 69 лет.

Об этом особщила дизайнер Светлана Крачило на своей странице в Facebook. Дизайнер выразила благодарность за многолетнюю дружбу, поддежку и сотрудничество, и отметила, что Черновцы гордятся им.

Церемония прощания с художником состоится 14 фервраля, с Свято-Духовском кафедральном соборе Черновцов. Начало церемонии - в 10:30.

Напомним, что Артем Васильевич Присяжнюк является уроженцем села Круглик Хотинского района Черновицкой области. Он родился 14 июля 1947 года. В 1979 года Присяжнюк окончил Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства. Артем Васильевич работал в области живописи, монументального искусства. В соавторстве с Иваном Вихренко Присяжнюк создал мозаику "Квітуй, Буковино", роспись "Искусство Киевской руси". В 1993 году художник создал мемориальную доску Евгению Гакману. С 1990 года Присяжнук входил в Национальный союз художников. Также ему было присуждено звание Заслуженного художника Украины.

Платиновая Буковина, Черновцы

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