Украина и Молдова завершат демаркацию границы

- 13.02.2017 15:20
Украина и Молдова завершат демаркацию границы

Украина и Молдова пришли к соглашению о необходимости провести мероприятия по демаркации границы. Демаркация будет проведена в том числе и на приднестровском участке.

Информацию о скорейшей демаркации сообщил президент Украины Петр Порошенко во время посещения Украины премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

В рамках обсуждения чиновники отметили развитие транспортной инфраструктуры на границе, а также завершению процесса демаркации на границе Украины с Молдовой, не исключая также приднестровского участка. Президент Украины подчеркнул, что процесс демаркации необходимо довести до конца как можно скорее, и стороны уже пришли к соглашениям в данном вопросе.

Кроме того, для обустройства пунктов пересечения границы также планируется привлечение европейскийх средств.

Платиновая Буковина

Ключові слова: украиснко-молдавская граница, граница Украины и Молдовы, демаркация границы

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