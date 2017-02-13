



Украина и Молдова завершат демаркацию границы - 13.02.2017 15:20

Украина и Молдова пришли к соглашению о необходимости провести мероприятия по демаркации границы. Демаркация будет проведена в том числе и на приднестровском участке.

Информацию о скорейшей демаркации сообщил президент Украины Петр Порошенко во время посещения Украины премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

В рамках обсуждения чиновники отметили развитие транспортной инфраструктуры на границе, а также завершению процесса демаркации на границе Украины с Молдовой, не исключая также приднестровского участка. Президент Украины подчеркнул, что процесс демаркации необходимо довести до конца как можно скорее, и стороны уже пришли к соглашениям в данном вопросе.

Кроме того, для обустройства пунктов пересечения границы также планируется привлечение европейскийх средств.

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