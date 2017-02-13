В Черновцах планируется объединение 1 и 2 больницы

- 13.02.2017 13:34
В Черновцах планируется объединение 1 и 2 больницы

В Черновцах предполагается проведение оптимизации городских коммунальных медицинских учреждений. На настоящий момент количество медицинских учреждений равняется 17-ти.

Руководство черновицкого управления здравоохранения изучило опыт по оптимизации медучреждений в других городах Украины и пришло к решению провести соответствующие мероприятия в Черновцах.

В частности, как поделился начальник управления здравоохранения Черновицкого городского совета Игорь Незборецкий, в Черновцах в сфере медучреждений уже имеется определенный опыт. Так, на базе железнодорожной больницы произошло создание городской больницы №1. При этом, удалось сохранить 99,9% персонала больницы - кадры остались на месте, в то время как работают они, по сути, уже в другом учреждении под новым названием.

Подобные мероприятия планируется осуществить при объединении городской больницы №1 с городской клинической больницей №2. В последней имеется только очное отделение для детей и взрослых и лор-отделение. После объединения на базе двух медучреждений предполагается создать многофункциональную больницу интенсивного лечения. При этом, предполагается по максимуму сохранить медицинский персонал учреждений.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: городские больницы Черновцов, Черновцы оптимизация медучреждений

Коментарі (1)
wertys8701 | 13.02.2017
привет http://
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