



Новые айфоны получат революционную беспроводную зарядку - 13.02.2017 11:27

В нынешнем году компания Apple представит три новые модели iPhone, которые можно будет заряжать беспроводным способом. Для этого пользователям понадобится специальное зарядное устройство, которое, судя по всему, придется покупать отдельно.

Прогнозы касаемо новинок Apple озвучили в Mac Otakara, которые неоднократно сообщали о нововведениях американской компании и нередко попадали в точку.

Так, согласно прогнозам, в нынешнем год стоит ожидать три новых айфона - с дисплеями на 4,7 и 5,5 дюйма, а также третий, который получит корпус из стекла и 5-дюймовый дисплей. Третий гаджет, вероятно, будет оснащен OLED-дисплеем. Что касается устройств для беспроводной зарядки, то производителем таких гаджетов для Apple может стать компания Luxshare. Не стоит исключать, что именно Luxshare поставляет для "яблочной" корпорации детали для беспроводной зарядки смарт-часов Apple Watch.

Стоит отметить, что до недавних пор в Купертино выступали против использования беспроводной зарядки устройств. В особенности, Фил Шиллер, который занимается продуктовым маркетингом в Apple, отмечал, что беспроводная зарядка все же подразумевает наличие устройства, подлюченного к сети.

При этом, слухи о том, что в Купертино ведут разработки в сфере беспроводной зарядки устройств, муссировались достаточно давно. Потому не стоит исключать, что новые версии iPhone получат кардинально новые возможности, к примеру, возможность подзаряжать устройство на расстоянии.

Также предполагается, что отдельные продажи кабеля с разъемом Lightning на USB-C, предназначенные для подключения к новым MacBook, будут продолжаться. В то же время, из базовой комплектации смартфонов iPhone исчезнет переходник, позволяющий подключать наушники со стандартным разъемом 3,5-мм через Lightning. Его оставили iPhone 7 и iPhone 7 Plus, поскольку на момент выхода данных смартфонов еще не были представлены беспроводные наушники вроде AirPods.

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