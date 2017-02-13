



Совбез ООН собирает совещание из-за запуска КНДР ракет - 13.02.2017 10:41

Вечером понедельника, 13 февраля, состоится заседание Совета Безопасности ООН для консультаций по поводу запуском баллистической ракеты Северной Кореей. Отметим, что такими действиями Северная Корея нарушила требования международного сообщества и резолюций ООН.

После открытой дискуссии по вопросам защиты критической инфраструктуры будет проведено заседание Совбеза ООН. Предполагаемо оно состоится в 24:00 по киевскому времени, или в 17:00 по местному времени.

Напомним, что Пхеньян накануне провел запуск баллистической ракеты в направлении моря из района восточного побережья. Ракета упала, пролетев 500 километров. В КНДР заявили, что запуск ракеты и испытания были успешными.

Позднее Южная Корея выступила с заявлением, что речь идет о запуске баллистической ракеты "Мусудан", а именно - ее усовершенствованной версии. Власти Японии и США также выступили с осуждением деятельности Пхеньяна, которая носит агрессивный характер.

Платиновая Буковина

Всі новини