Совбез ООН собирает совещание из-за запуска КНДР ракет- 13.02.2017 10:41
Вечером понедельника, 13 февраля, состоится заседание Совета Безопасности ООН для консультаций по поводу запуском баллистической ракеты Северной Кореей. Отметим, что такими действиями Северная Корея нарушила требования международного сообщества и резолюций ООН.
После открытой дискуссии по вопросам защиты критической инфраструктуры будет проведено заседание Совбеза ООН. Предполагаемо оно состоится в 24:00 по киевскому времени, или в 17:00 по местному времени.
Напомним, что Пхеньян накануне провел запуск баллистической ракеты в направлении моря из района восточного побережья. Ракета упала, пролетев 500 километров. В КНДР заявили, что запуск ракеты и испытания были успешными.
Позднее Южная Корея выступила с заявлением, что речь идет о запуске баллистической ракеты "Мусудан", а именно - ее усовершенствованной версии. Власти Японии и США также выступили с осуждением деятельности Пхеньяна, которая носит агрессивный характер.
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