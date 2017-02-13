Совбез ООН собирает совещание из-за запуска КНДР ракет

- 13.02.2017 10:41
Совбез ООН собирает совещание из-за запуска КНДР ракет

 Вечером понедельника, 13 февраля, состоится заседание Совета Безопасности ООН для консультаций по поводу запуском баллистической ракеты Северной Кореей. Отметим, что такими действиями Северная Корея нарушила требования международного сообщества и резолюций ООН.

После открытой дискуссии по вопросам защиты критической инфраструктуры будет проведено заседание Совбеза ООН. Предполагаемо оно состоится в 24:00 по киевскому времени, или в 17:00 по местному времени.

Напомним, что Пхеньян накануне провел запуск баллистической ракеты в направлении моря из района восточного побережья. Ракета упала, пролетев 500 километров. В КНДР заявили, что запуск ракеты и испытания были успешными.

Позднее Южная Корея выступила с заявлением, что речь идет о запуске баллистической ракеты "Мусудан", а именно - ее усовершенствованной версии. Власти Японии и США также выступили с осуждением деятельности Пхеньяна, которая носит агрессивный характер. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: ракетные испытания КНДР, запуск ракет Северная Корея, ракеты Мусудан

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