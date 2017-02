Второй полуфинал нацотбора на Евровидение 2017: победители (видео) - 13.02.2017 10:16

Второй полуфинал украинского национального отбора на Евровидение-2017 состоялся 11 февраля. Этим вечером стали известны имена еще двух финалистов нацотбора.

Напомним, в рамках второго тура полуфинального отбора свои песни представляли восемь артистов и исполнителей в следующем порядке - "Letay", Мила Нитич, Kuznetsov, "Aghiazma", "Detach", Rozhden, "Panivalkova", а таке Illaria.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

В финальной части национального отбора выступит певица Illaria, которая набрала по итогам голосования наибольшее количество баллов. Судьи поставили ей за исполнение композиции "Thank you for my way" 7 баллов, а зрители присудили 8 баллов.

&nbsp;</p> <p>Во втором полуфинале выступили 8 исполнителей, их оценивало жюри в составе Константина Меладзе, Андрея Данилко и победительницы прошлогоднего Евровидения Джамалы.</p> <p>&nbsp;</p> <p>По итогам суммирования зрительского голосования с оценками жури в финал прошли: Rozhden и Illaria. Они присоединились к победителям первого полуфинала Сальто Назад и TAYANNA.</p> <p>&nbsp;</p>

Со второго места по результатам голосования проходит в финал национального отбора Rozhden - Рожден Ануси, в активе которого - 13 баллов. Из них судьи поставили 8 баллов, и 5 поставили зрители. Ниже можно посмотреть выступление артиста.

Напомним, ранее в финальную часть национального отбора уже прошли Tayanna и группа "Сальто назад".

Платиновая Буковина

Всі новини