



В Украине вводят новый пенсионный налог - 13.02.2017 09:25

В рамках реформирования пенсионной системы Украины предполагается введение дополнительного пенсионного налога. Как стало известно, необходимость принятия данного налога предусмотрена в проект меморандума с МВФ.

В проекте меморандума сообщается, что речь идет о налоге на взносы социального страхования, который будет предназначен к уплате работодателями. Накопление средств будет осуществляться на персонифицированных счетах.

Так, средства с данного налога будут представлять собой промежуточный источник финансирования пенсионной реформы в Украине. В тексте меморандума с Международным валютным фондом также сообщается, что в рамках реформы необходимо предусмотреть больший выбор вариантов выхода на пенсию, чтобы диапазон пенсионного возраста был больше.

Предполагается, что с реформированием пенсионной системы в Украине будет иметь место экономия по меньшей мере 3% ВВП, если сравнивать с показателями 2016 года. Изменения будут возможны благодаря продлению эффективных лет труового стажа украинского населения.

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