В Украине за год построят 2000 км дорог

- 10.02.2017 17:14
В Украине за год построят 2000 км дорог

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии нового корпуса Галицкой центральной районной больницы на Франковщине.

Во время своего выступления на окрытии президент отметил, что в нынешнем году предполагается построить более 2 тысяч километров дорог. Таким образом, Украина продолжит, по словам президента, намеченную в 2016 году тенденцию.

В нынешнем году из средств Национального банка Украины на развитие дорожного хозяйства выделено 15 миллиардов гривен. Также глава государства отметил, что на всю Украину был распространен эксперимент по перечислению средств на дороги от перевыполнения плана таможенниками.

В Ивано-Франковске запланировано проведение областного совещания, в рамках которого предлагается усовершенствовать тендерные процедуры. Этот шаг необходим, отметил президент, чтобы сделать госзакупки на строительство полностью прозрачными, чтобы каждая копейка налогоплательщиков была использована по максимуму эффективно.

Платиновая Буковина

Ключові слова: строительство новых дорог в Украине

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