



Библиотека имени Ивасюка приглашает приобщиться к буккроссингу - 10.02.2017 16:30

14 февраля в мире отмечается не только день влюбленных, но и Международный день книгодарения. В связи с этим Черновицкая областная библиотека имени Ивасюка проводит акцию "Подари библиотеке книгу".

В этот день любой желающий может приобшиться в буккроссингу и подарить библиотеке книгу или несколько книг, которые уже прочел. Обратиться в библиотеку имени Ивасюка с книгами можно в этот день в любой отдел в рабочее время, то есть, с 10:00 до 19:00.

Кроме того, библиотека по случаю Международного дня книгодарения проведет праздничное мероприятие.

С 12:00 по 17:00 состоится обзор библиотечных экспозиций из книжных коллекций и подаренных изданий.

С 14:00 по 15:00 состоится встреча с издателями и авторами под названием "Библиотека благодарна".

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