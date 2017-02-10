Библиотека имени Ивасюка приглашает приобщиться к буккроссингу- 10.02.2017 16:30
14 февраля в мире отмечается не только день влюбленных, но и Международный день книгодарения. В связи с этим Черновицкая областная библиотека имени Ивасюка проводит акцию "Подари библиотеке книгу".
В этот день любой желающий может приобшиться в буккроссингу и подарить библиотеке книгу или несколько книг, которые уже прочел. Обратиться в библиотеку имени Ивасюка с книгами можно в этот день в любой отдел в рабочее время, то есть, с 10:00 до 19:00.
Кроме того, библиотека по случаю Международного дня книгодарения проведет праздничное мероприятие.
С 12:00 по 17:00 состоится обзор библиотечных экспозиций из книжных коллекций и подаренных изданий.
С 14:00 по 15:00 состоится встреча с издателями и авторами под названием "Библиотека благодарна".
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