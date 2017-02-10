12 февраля в Салониках массово эвакуируют людей

- 10.02.2017 15:36
12 февраля в Салониках массово эвакуируют людей

Свыше 72 тысяч жителей греческого города Салоники будут эвакуированы в воскресенье, 12 февраля. Массовая эвакуация запланирована местными властями из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны, которая рискует взорваться в ближайшее время.

Как стало известно, во время проведения строительных работ недалеко от одной из заправочных станций на глубине около 5 метров была обнаружена бомба, масса которой составляет примерно 250 кг.

На ближайшее воскресенье запланирована масштабная эвакуация, которая стартует в 6:00 по местному времени в воскресенье, и после того, как город освободится, эксперты-пиротехники приступят к обезвреживанию взрывчатки. Предполагается, что саперам предстоит работать несколько часов кряду.

Эвакуация коснется примерно 72 тысяч людей, в особенности, тех, кто проживает в радиусе 2 километров от места, где была обнаружена бомба. Их временно перевезут на автобусах в отдаленные от взрывчатки кафе, на стадионы и спортзалы, пока операция по разминированию не будет завершена.

Платиновая Буковина

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