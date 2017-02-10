Цветы и букеты из конфет на День влюбленных в Черновцах- 10.02.2017 14:17
День святого Валентина - праздник, который с нетерпением ждут многие влюбленные. Ежегодно Валентинов день отмечается 14 февраля. В этот день представляется наилучшая возможность признаться в своих чувствах, и продемонстрировать свою любовь с помощью приятных и романтических подарков - цветов, воздушных шаров, открыток-валентинок, а также сладостей.
В этот день звучат искренние признания в любви, любовные стихотворения и просто романтичные слова. А заказать презент для любимого человека можно в магазине "Квитка", ул. Кобылянской, 55.
Тел. для заказов - (050) 55-88-262
Салон-магазин "Квітка" предлагает заказать для своей второй половинки оригинальные и необычные подарки, которые растрогают и помогут раскрыть всю искренность чувств. Ваши любимые люди по достоинству оценят и надолго запомнят необычные и качественные "Сладкие подарки". Для вас представлен широкий выбор эксклюзивных и необычных цветов из конфет. Дополнить любой подарок ко дню влюбленных можно чудесными валентинками, а также композицией из воздушных шаров или живых цветов.
В салоне-магазине "Квітка" можно заказать доставку цветов, букетов из конфет, а также подарков в любой уголок Черновцов и Буковины. Мы всегда рады помочь делать приятные сюрпризы для ваших любимых!
Тел. для заказов: (050) 55-88-262, г. Черновцы, ул. Кобылянской, 55, салон-магазин "Квитка".
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