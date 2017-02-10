



В США собрали уникального двуногого робота Cassie (видео) - 10.02.2017 13:56

Инженеры Университета Орегона изобрели чрезвычайно маневренного и быстрого двуногого робота. Видео с изобретением можно посмотреть ниже.

Разработчики Agility Robotics продемонстрировали уникального робота под названием Cassie. Для создания корпуса робота были использованы легкие материалы, поглощающие удары при ходьбе естествено, как это происходит при ходьбе у людей. А для того, чтобы во время падения робот не нуждался в ремне безопасности и не разрушился, корпусу придали необходимую прочность и жесткость.

Походку для Cassie ученые позаимствовали у страусов, и выглядит все достаточно стабильно.

Стоит отметить, что разработчики взялись за двуногого робота буквально с нуля, создав его практически за несколько месяцев. Робот движется в заданном направлении, он может быть использован как разведчик, а также как поисковый робот в зонах бедствия или местах катастроф. Отмечается, что Cassie будет приемлемым по цене.

Отметим, что ученые в университете штата Орегон уже занимались разработкой двуногого робота, и первым их успешным опытом стал созданый в прошлом году ATRIAS. Принцип работы роботов схож, однако есть ряд существенных различий, в особенности, дизайн самих ног и батареи, а также особенностей в выполнении маневров.

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