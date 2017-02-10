В США собрали уникального двуногого робота Cassie (видео)

- 10.02.2017 13:56
В США собрали уникального двуногого робота Cassie (видео)

Инженеры Университета Орегона изобрели чрезвычайно маневренного и быстрого двуногого робота. Видео с изобретением можно посмотреть ниже.

Разработчики Agility Robotics продемонстрировали уникального робота под названием Cassie. Для создания корпуса робота были использованы легкие материалы, поглощающие удары при ходьбе естествено, как это происходит при ходьбе у людей. А для того, чтобы во время падения робот не нуждался в ремне безопасности и не разрушился, корпусу придали необходимую прочность и жесткость.

Походку для Cassie ученые позаимствовали у страусов, и выглядит все достаточно стабильно.

Стоит отметить, что разработчики взялись за двуногого робота буквально с нуля, создав его практически за несколько месяцев. Робот движется в заданном направлении, он может быть использован как разведчик, а также как поисковый робот в зонах бедствия или местах катастроф. Отмечается, что Cassie будет приемлемым по цене.

Отметим, что ученые в университете штата Орегон уже занимались разработкой двуногого робота, и первым их успешным опытом стал созданый в прошлом году ATRIAS. Принцип работы роботов схож, однако есть ряд существенных различий, в особенности, дизайн самих ног и батареи, а также особенностей в выполнении маневров. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: робот Cassie, двуногие роботы Cassie

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Библиотека имени Ивасюка приглашает приобщиться к буккроссингу 14 февраля в мире отмечается не только день влюбленных, но и Международный день книгодарения. В связи с этим Черновицкая областная библиотека имени Ивасю
- 10.02.2017 16:30
Министр иностранных дел Литвы побывал в Авдеевке 10 февраля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус прибыл в город Авдеевка, который находится под постоянными обстрелами боевиков
- 10.02.2017 16:05
12 февраля в Салониках массово эвакуируют людей Свыше 72 тысяч жителей греческого города Салоники будут эвакуированы в воскресенье, 12 февраля. Массовая эвакуация запланирована местными властями
- 10.02.2017 15:36
Цветы и букеты из конфет на День влюбленных в Черновцах День святого Валентина - праздник, который с нетерпением ждут многие влюбленные. Ежегодно Валентинов день
- 10.02.2017 14:17
На Буковине спасатели помогают буксировать застрявшие фуры Очередной виток похолодания в Украине принес на Буковину снегопады и гололедицу, а также связанные с этим трудности.
- 10.02.2017 11:45
Как помочь ослабленному иммунитету Причина наступления заболеваний, в том числе и самой обыкновенной простуды - ослабление иммунных функций организма. Именно иммунитет является
- 10.02.2017 11:29
Нацотбор на Евровидение-2017: второй полуфинал Второй этап украинского национального отбора на Евровидение-2017 состоится уже завтра, 11 февраля. Так, во втором полуфинале
- 10.02.2017 10:27
О чем говорили Порошенко и Трамп Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл некоротые подробности общения президентов Украины и США. Отметим, что между Порошенко и Трампом состоялось
- 10.02.2017 10:01
На Хмельницкого в Черновцах - серьезная авария на водопроводе Накануне вечером в Черновцах на улице Богдана Хмельницкого случилась авария на водопроводе. В связи с этим с вечера 9 февраля было прекращено
- 10.02.2017 09:46
В Черновцах - лобовое столкновение маршрутки и троллейбуса На улице Университетской в Черновцах утром пятницы, 10 февраля, произошла авария.
- 10.02.2017 09:23

Всі новини