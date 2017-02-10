



На Буковине спасатели помогают буксировать застрявшие фуры - 10.02.2017 11:45

Очередной виток похолодания в Украине принес на Буковину снегопады и гололедицу, а также связанные с этим трудности.

Последствия непогоды буковинцам помогают преодолеть сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области..

Так, только в течение прошлых суток в селе Валя Кузьмин Глыбокского района сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с помощью спецтехники помогли отбуксировать 24 грузовых автомобиля. В селе Зеленов на Кицманщине и в селе Каменная Сторожинецкого района спасатели отбуксировашли 4 и 6 грузовиков соответственно.

Собственно, в самх Черновцах на объездной дороге было нужно отбуксировать 10 грузовых автомобилей, которые застряли на трассе из-за непогоды.

Платиновая Буковина, Черновцы

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