На Буковине спасатели помогают буксировать застрявшие фуры- 10.02.2017 11:45
Очередной виток похолодания в Украине принес на Буковину снегопады и гололедицу, а также связанные с этим трудности.
Последствия непогоды буковинцам помогают преодолеть сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области..
Так, только в течение прошлых суток в селе Валя Кузьмин Глыбокского района сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с помощью спецтехники помогли отбуксировать 24 грузовых автомобиля. В селе Зеленов на Кицманщине и в селе Каменная Сторожинецкого района спасатели отбуксировашли 4 и 6 грузовиков соответственно.
Собственно, в самх Черновцах на объездной дороге было нужно отбуксировать 10 грузовых автомобилей, которые застряли на трассе из-за непогоды.
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