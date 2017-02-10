



Как помочь ослабленному иммунитету - 10.02.2017 11:29

Причина наступления заболеваний, в том числе и самой обыкновенной простуды - ослабление иммунных функций организма. Именно иммунитет является главным барьером, ограждающим наш организм от вредного воздействия окружающей среды, в особенности, от инфекций, вирусов и прочих неприятностей. А при проникновении в организм различных микробов иммунитет предпринимает все усилия, чтобы организм самостоятельно с ними разобрался.

Стоит отметить, что иммунную систему необходимо укреплять и поддерживать, поскольку нельзя родиться сразу с крепким иммунитетом. Для того, чтобы поддерживать иммунитет на необходимом уровне, нужно правильно питаться и придерживаться здорового образа жизни.

Если в вашем рационе или в образе жизни возникают изменения не в лучшую сторону, это сразу же сказывается на иммунитете человека. Чрезмерное увлечение алкогольными напитками, курение, проблемы со сном, переедание или нездоровая пища, частые стрессы и тревоги - все это ослабляет защитные функции организма. Все это провоцирует ухудшение внешнего вида человека - волосы становятся тусклыми и ломкими, кожа теряет здоровый вид, могут возникать морщинки, а также возникают частые простуды. В целом, об иммунитете человека всегда можно сделать вывод, оценив состояние кожи, волос и ногтей, которые являются основным индикатором здоровья.

Организм человека должен быть здоров на клеточном уровне, а для этого клеткам нужны основные источники питания - углеводы, белки, а также витамины и микроэлементы. Так что основой здоровья, можно сказать, является правильный рацион, в котором учтены потребности клеток, а значит, и всего организма.

Также укрепить иммунитет помогут физические упражнения. Не обязательно доводить себя до изнеможения в спортзале, ведь так можно даже навредить. Занятия должны быть в удовольствие, поднимать настроение и тонус организма. Занимайтесь тем, что вам нравится - бегайте, ходите на танцы, пилатес, либо же просто часто гуляйте на свежем воздухе.

Вредные привычки потому так и называются вредными, потому ничего хорошего от них дать не стоит. Проводите свое время без алкоголя и сигарет, ведь и без них вполне можно расслабиться. Страйтесь разгружаться и отстраняться от проблемы, думайте о хорошем, слушайте красивую музыку и читайте добрые книги, высыпайтесь, и тогда вы забудете, что такое стрессы и частые простуды.

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