



На Хмельницкого в Черновцах - серьезная авария на водопроводе - 10.02.2017 09:46

Накануне вечером в Черновцах на улице Богдана Хмельницкого случилась авария на водопроводе. В связи с этим с вечера 9 февраля было прекращено водоснабжение для ряда центральных улиц. В частности, речь идет об улицах Университетской, Главки, Симовича, 28 июня и других.

На место прорыва прибыли сотрудники коммунальных служб для ликвидации аварийной ситуации. В связи с произошедшим ряд улиц в центре Черновцов временно будет без воды.

Местные жители отмечают, тчо прорыв произошел на части улицы Хмельницкого ниже Университетской. Вода стекает вниз, на улицу Кировогорадскую, причем, иногда затекает под дома, некоторые из черновчан об этом могут и не знать. Со стороны улицы Стрыйской на дороге собирается вода, которая может превратиться в опасный каток. То же самое и по улице Драгоманова.

Стоит отметить, что за день до этого, 8 февраля серьезный прорыв водопровода произошел на улице Лысенко. Там вода лилась практически до улицы Гете.

Платиновая Буковина, Черновцы

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