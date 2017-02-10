



В Черновцах - лобовое столкновение маршрутки и троллейбуса - 10.02.2017 09:23

На улице Университетской в Черновцах утром пятницы, 10 февраля, произошла авария.

Как отмечают свидетели происшествия, имело место лобовое столкновение маршрутки №5 и троллебуса №1.

Из-за ДТП двиение на улице Университетской осложнено, троллейбусы не могут проехать по данной улице.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается. Подробности произошедшего будут известны вскоре.

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