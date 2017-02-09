ЕС выделил грант на велоструктуру Черновцов

- 09.02.2017 16:51
ЕС выделил грант на велоструктуру Черновцов

В рамках трансграничного сотрудничества Украины и Молдовы в городе Кишинев состоялось подписание грантовых соглашений, направленных на развития велоструктуры Черновцов. Грантовые средства на реализацию проектов в ходе сотрудничества выделит Европейский Союз.

Информацию об этом озвучили представители Буковинского агентства регионального развития.

Общая сумма гранта составляет 285 тысяч евро. Эту сумму распределят на Украину и Молдову. Так, 140 тысяч евро будет выделено на развитие велоструктуры в Черновцах. Из городского бюджета предполагается выделение 10% на финансирование проекта. Так, объем средств, которые предполагается выделить Черновицким горсоветом, составит 6,5 тысяч евро.

Новый проект подразумевает создание 80 велопарковок в Черновцах, которые появятся в городе в течение 14 месяцев. Большую их часть разместят возле учебных заведений, а также самых известных туристических объектов города. Также предполагается создать велодорожки и велополосы общей протяженностью 15 километров.

Платиновая Буковина

Ключові слова: велоструктура Чреновцы, черновцы велосипедные дорожки, стоянки для велосипедов Черновцы

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