



Украине грозит эпидемия кори - 09.02.2017 16:36

В Министерстве здравоохранения Украины отмечают, что в стране существует риск эпидемии кори. Дело в том, что вспышку этого заболевания зафиксировали в соседней Румынии. В связи с этим вопрос вакцинации детей в последнее время наиболее актуален.

Корь отличается периодичностью в росте заболевания. Статистика по Украине говорит о том, что в стране присутствуют признаки приближения эпидемии кори. Защититься от этого заболевания поможет профилактическая вакцинация детей. В Украине объемы охвата вакцинации от кори составляет 45,5%. Дело в том, что в прошлые годы в стране не было в достаточном количестве вакцины, и вместе с тем многие родители засомневались в качестве препаратов под воздействием антивакцинальных кампаний.

Предшествующий спад заболеваемости корью продолжался с 2013 года, и теперь эпидемический процесс снова начала нарастать. В некоторых регионах эпидемический процесс сопровождался групповыми заболеваниями и вспышками кори.

За прошлый год вспышки кори были зафиксированы в 10 регионах Украины, всего было 102 случая заболевания. По одному случаю заболевания зарегистрировали в Черкасской, Киевской и Кировоградской областях, по два случая - на Закарпатье и Днепропетровщине. По три случая зафиксировали в Киеве и Черновицкой области, во Львовской области - 5 случаев, в Одесской области - 6 случае. Больше всего людей заболело корью в Ивано-Франковской области - здесь зафиксировано 78 случаев.

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