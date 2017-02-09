Южная Корея представила факел Олимпиады-2018- 09.02.2017 16:22
В южнокорейском городе Канныне состоялась официальная презентация факела Зимних Олимпийских игр-2018, которые пройдут в Пхенчхане.
Спортсменка Ким Ю На, которая является олимпийской чемпионкой 2010 года по фигурному катанию совместно с победителем юношеской Олимпиады-2016 Кимом Магнусом (лыжные гонки), представила дизайн факела новой олимпиады.
Сам факел имеет 700 мм в высоту, и данную цифру подобрали не случайно. Дело в том, что Пхенчхан расположен на высоте 700 метров над уровнем моря. Основными цветами Олимпийских игр-2018 стали белый и золотой, и именно их использовали в дизайне факела. Пять зубцов по форме пламени повторяет символ Пхенчхана.
Особое внимание также стоит уделить конструкции факела. Он продуман таким образом, что ни в сильный ветер, ни в снег пламя олимпийского факела не погаснет.
Стоит отметить, что изготовила факел та же компания, что изготовляла факелы для эстафеты олимпийского огня игр 1988 года, которые состоялись в Сеуле.
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