Счетчики газа поставят всем в Черновцах до 2018 года- 09.02.2017 15:23
В Черновцах до 2018 года планируется установить всем пользователям счетчики на газ.
Как сообщается, некоторые домохозяйства получат индивидуальные устройства учета природного газа. Некоторые дома будут оснащены общедомовым счетчиком на газ.
Глава правления публичного акционерного общества "Черновцыгаз" Виктор Горда выступил на брифинге и сообщил, что каждое жилье в Черновцах должно быть оснащено до 2018 года коммерческим узлом учета природного газа.
Государственный регулятор НКРЭ определит, будет ли этот счетчик общим на весь дом или индивидуальным. Таким образом, в 2018 году в Черновцах будет полностью обеспечен учет газа.
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