В Верховной Раде подрались Мельничук и Лещенко- 09.02.2017 13:19
Двое депутатов от франции "Блок Петра Порошенко" - Иван Мельничук и Сергей Лещенко - в четверг, 9 февраля, устроили драку в сессионном зале Верховной Рады.
Отмечается, что в парламенте в 12:15 проходило рассмотрение новой редакции закона о Конституционном суде. В то время, как выступал депутат от БПП Руслан Князевич, между членами его же партии Лещенко и Мельничуком завезался конфликт, переросший в драку.
В результате Мельничук разорвал пиджак на Лещенко. Последний нанес коллеге удар в лицо, и драка на этом, по сути, прекратилась, поскольку другие депутаты растащили агрессоров по сторонам.
В связи с произошедшим спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился к комитету ВР по вопросам регламента и организации работы парламента обратить внимание на поведение депутатов в сессионном зале.
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