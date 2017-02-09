



Парламент Великобритании утвердил акт о Брексит - 09.02.2017 11:55

В завершающем третьем чтении палата общин парламента Великобритании приняла акт. Им утверждается вступление в силу статьи 50 Лиссабонского договора, которая предусматривает порядок процедуры Brexit, то есть, выхода Великобритании из Европейского Союза.

494 депутата поддержали правительственный законопроект о выходе из ЕС, в то время как 122 проголосовали против.

Окончательному голосованию предшествовали дебаты, в ходе которых депутаты обсудили ряд поправок. В особенности, обсуждение касалось разрешения для граждан ЕС оставаться на территории Великобритании после Брексит. Тем не менее, ни одну из поправок так и не приняли.

Акту предстоит пройти обсуждение в палате лордов. Предполагается, что до саммита ЕС, запланированного на начало марта, обе палаты парламента Великобритании окончательно утвердят документ. По окончанию всех мероприятий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сможет в официальном порядке начать процедуру выхода страны из ЕС.

Платиновая Буковина

Всі новини