



Сколько денег необходимо на проведение Евровидения-2017 - 09.02.2017 10:30

На организацию Евровидения-2017 в Киеве столичные власти решили выделить в общей сложности порядка 24 миллионов долларов. Однако сколько на самом деле требуется для качественной организации и проведения международного шоу в Украине?

До начала проведения Евровидения в стране все еще не озвучили смету расходов, а также не провели основные тендеры. Тендер по продаже билетов отменили из-за обнаруженных нарушений. В 2005 году, как отмечают эксперты, ситуация была схожей, и серьезную часть средств, направленную на проведение конкурса, освоили в своих целях подрядчики и ответственные за подготовку и поведение чиновники. Результаты государственного аудита показали, что половина выделенных на Евровидение-2005 денег ушли в неизвестном направлении.

После победы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году эксперты начали оценивать возможности провести Евровидение-2017 в Украине. Звучали даже предположения об отказе принимать конкурс, поскольку на подготовку ушло бы достаточно много денег.

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Министр финансов Александр Данилюк еще прошлым летом заявил, что Евровидение обойдется Украине рримерно в 1 миллиард 200 миллионов гривен. Однако позднее было подсчитано, что расходы составит примерно миллиард гривен. Исполнительные продюсеры конкурса в декабре 2016 года уже называли другую сумму - порядка 24 миллионов долларов, то есть, 655,7 миллионов гривен. Правительство выделяет большую часть суммы - 455,7 миллионов, и 200 миллионов будут взяты из бюджета Киева.

Экс-депутат Киевского городского совета Ярослав Быструшкин во времяЕвровидения-2005 в Киеве был ответственным за фан-зоны Евровидения, а также занимался организацией музыкальных фестивалей, заявил, что речь идет о существенно завышенных суммах.



Для проведения Евровидения-2017 в Украине нет необходимости строить концертную площадку, поскольку шоу предполагается провести в Международном выставочном центре, в связи с чем и затраты должны быть гораздо меньшими. Быструшкин отметил, что Европейский вещательный союз вернет гарантии в размере 3 миллионов долларов. Однако в любом случае, потери украинского бюджета будут довольно крупными.

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