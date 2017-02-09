



Суд озвучил приговор участникам парижских беспорядков - 09.02.2017 10:22

В пригородах Парижа имели место общественные беспорядки, шестеро участников которых предстали перед судом уже в среду вечером.

Двоих молодых людей приговорили к шести месяцам лишения свободы. Еще троим дали полгода условного срока. Один из задержанных был освобожден. В тот же день еще 11 задержаных молодых людей получили по решению судьи по делам несовершеннолетних статус сидетелей беспорядков.

Напомним, конфликты начались после озвучивания обвинений о том, что французские полицейские избили и изнасиловали задержанного по подозрении в совершении преступления человека.

Массовые столкновения произошли в четырех пригородах Парижа в ночь с 7 на 8 февраля. В итоге были задержаны 17 человек.

От работы до завершения расследования были отстранены четверо полицейских. В отношении одного из них по подозрению в совершении насилия было открыто официальное расследование, а в отношении остальных троих полицейских - по подозрению в применении чрезмерной силы.

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