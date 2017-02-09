Празднование 135-летия Храма Трех Святителей в Черновцах- 09.02.2017 09:44
Со дня освящения Храма Трех Свтяителей в Черновцах 12 февраля исполняется 135 лет. Отметим, что храм находится на территории главного корпуса ЧНУ имени Федьковича.
По случаю праздника состоятся различные торжественные мероприятия.
В 8:45 у Центральной брамы Резиденции состоится встреча Наместника Патриарха Киевского и всея Руси-Украины - митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского Епифания, ректора столичной православной богословской академии.
В 9:00 в Семинарской церкви состоится праздничная Божественная Литургия.В 11:45 на Центральной аллее ЧНУ состоится освящение воды.
В 12:30 в 5 корпусе Университета, в Красном зале пройдет Торжественная академия.
На торжественные мероприятия, посвященные 135-летию освящения Храма Трех Святителей, приглашаются преподаватели и студенты ЧНУ, выпускники философско-теологического факультета, а также тех, кто принимал участие в возрождении богословского образования на Буковине. Также приглалаются общественные,ку льтурные и политические деятели, деятели сферы образования Черновцов и Буковины, которые отстояли и защитили настоящую архитектурную жемчужину.
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