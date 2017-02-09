



Празднование 135-летия Храма Трех Святителей в Черновцах - 09.02.2017 09:44

Со дня освящения Храма Трех Свтяителей в Черновцах 12 февраля исполняется 135 лет. Отметим, что храм находится на территории главного корпуса ЧНУ имени Федьковича.

По случаю праздника состоятся различные торжественные мероприятия.

В 8:45 у Центральной брамы Резиденции состоится встреча Наместника Патриарха Киевского и всея Руси-Украины - митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского Епифания, ректора столичной православной богословской академии.

В 9:00 в Семинарской церкви состоится праздничная Божественная Литургия.В 11:45 на Центральной аллее ЧНУ состоится освящение воды.

В 12:30 в 5 корпусе Университета, в Красном зале пройдет Торжественная академия.

На торжественные мероприятия, посвященные 135-летию освящения Храма Трех Святителей, приглашаются преподаватели и студенты ЧНУ, выпускники философско-теологического факультета, а также тех, кто принимал участие в возрождении богословского образования на Буковине. Также приглалаются общественные,ку льтурные и политические деятели, деятели сферы образования Черновцов и Буковины, которые отстояли и защитили настоящую архитектурную жемчужину.

Платиновая Буковина, Черновцы

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