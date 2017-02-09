



Комиссия Украина-НАТО провела заседание по Авдеевке - 09.02.2017 09:25

Ввиду событий, связанных с обострением ситуации на Донбассе, в частности, в районе Авдеевки, в Брюсселе произошло заседание Комиссии Украина-НАТО, в которой приняли участие постоянные представители Альянса.

Информацию об это озвучила Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая является вице-премьером по вопросам евроинтеграции и евроантлантического сотрудничества, на своей странице в Facebook.

По словам Климпуш-Цинцадзе, все страны НАТО выразили свою поддержку Украине, а также поддержку суверенитету и территориальной целостности страны. Члены Альянса единогласны в мнении, что ответственность за эскалацию конфликта на востоке Украины лежит на России. Минские договоренности по-прежнему не выполняются, потому речи об отмене санкций идти не может.

Вице-премьер отметила, что в связи с этим на Россию будут продолжать оказывать давление в политическом плане, чтобы не допустить расшатывания ситуации. Представители НАТО отметили, что Украина предприняла значительные шаги в реализации реформ.

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