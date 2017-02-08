Аэропорт Черновцов сможет принимать боинги- 08.02.2017 17:04
Проведенные в Черновицком аэропорту работы по ремонту взлетно-посадочной полосы, а также прохождение ряда официальных процедур привели к тому, что аэропорт получил разрешение принимать и выпускать самолеты с низко расположенными двигателями.
Новое дополнение в отношении приема воздушных суден кода 4С было подписано Государственной авиаслужбой 1 февраля 2017 года.
Авиакомпании, располагающие разрешениями осуществлять рейсы из черновицкого аэропорта, получили от администрации соответстувующие письма. Это означает, что уже в ближайшее время будут снова инициированы переговры о возможности использовать весенне-летнюю навигацию на других самолетах, в особенности, судах типа А 319, Embraer 190, 195, Boeing 737 и прочих.
По словам директора международного аэропорта "Черновцы" Бориса Морского, был проведен капремонт взлетно-посадочной полосы, однако будут присутствовать некоторые ограничения, связанные с несущей способностью. Для того, чтобы избавиться от данных ограничений, необходимо будет провести полную реконструкцию аэродромного комплекса, чтобы аэропорт смог принимать самолеты нового поколения.
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