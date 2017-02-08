Бартка Чернівці - ціни

- 08.02.2017 17:08
Бартка Чернівці - ціни

Гастро-паб Бартка - це унікальний заклад в Чернівцях, до якого можна завітати з сім’єю або компанією друзів, з другою половинкою. Бронювання столиків за телефоном 050 750 99 99. Тут ви отримаєте справжню насолоду від запашної української кухні в незвичайному виконанні. Зазначимо, що Бартка має відкриту кухню - єдину в Чернівцях, а це означає, що ви можете на власні очі побачити, як готуються ваші страви.

Оригінальний інтер’єр гастро-пабу Бартка створює чудовий настрій та приємну атмосферу для відвідувачів. Ввічливий та уважний персонал відмінно знає свою справу та зробить ваш відпочинок винятково комфортним. Меню Бартки представлене різноманітними стравами української кухні за оригінальними рецептами. В меню представлені салати та закуски, перші та другі страви, асорті, гарніри, страви з м’яса, риби та дичини, десерти. Тут також подаються надзвичайно соковиті українські та американські стейки, зокрема, відомий рібай, рібай на кістці та стріплоїн. 

Будь-якій страві можна надати додаткове забарвлення за допомогою правильно підібраних напоїв. В пабі Бартка вам запропонують на вибір віскі з різних куточків світу, а також перше в України солодове віскі "Микулинецьке". Для поціновувачів пива пропонується живе пиво "Гойра". Окрім того, талановитий сомельє допоможе обрати вино до вашого смаку, знайде найкраще поєднання з певними стравами. Сомельє гастро-пабу Бартка знається на усіх винах українського виробництва та вразить вас знаннями вин з-за кордону. Поціновувачі тонких напоїв також відзначать широкий вибір вин. Для бажаючих бармени пабу Бартка приготують ексклюзивні коктейлі на будь-який смак. Також на вибір представлені інші види спиртних та безалкогольних напоїв, гарний асортимент кави та чаю.

Також в гастро-пабі Бартка є дитяча кімната, що буде дуже доречним дня гостей, які завітали до закладу з найменшими членами родини.

Нижче ви можете ознайомитись з меню гастро-пабу Бартка та запланувати щось для себе заздалегідь.

Платинова Буковина, Чернівці

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