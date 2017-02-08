



Магнитные полюса Земли могут полностью развернуться - 08.02.2017 14:36

Магнитное поле Земли может в ближайшем будущем перевернуться под воздействием обнаруженной учеными аномалии. Ее смогли найти исследователи Рочестерского университета.

Результатами проведенного исследования специалисты делятся в издании The Conversation. Отмечается, что Южно-атлантическая аномалия, растянувшаяся между Чили и Зимбабве, в течение 160 лет оказывает ослабляющее воздействие на магнитное поле нашей планеты.

В указанной области напряженность магнитного поля уже достаточно сильно ослаблена. Расположенные над аномалией спутники не имеют практически никакой защиты от космической радиации.

Располагается источник Южно-атлантической аномалии в районе под Южной Африкой, между ядром и мантией Земли. В настоящее время направление магнитного поля там полностью обратно глобальной ориентации.

Согласно утверждениям геофизиков, аномалия продолжает оказывать влияние на магнитное поле планеты, и если оно будет в дальнейшем слабеть, то в скором времени магнитные полюса Земли могут совершить глобальный разворот. Из-за этого существенно изменится рабоспособность систем навигационного оборудования, прочих наземных и орбитальных электронных систем.

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