Магнитные полюса Земли могут полностью развернуться- 08.02.2017 14:36
Магнитное поле Земли может в ближайшем будущем перевернуться под воздействием обнаруженной учеными аномалии. Ее смогли найти исследователи Рочестерского университета.
Результатами проведенного исследования специалисты делятся в издании The Conversation. Отмечается, что Южно-атлантическая аномалия, растянувшаяся между Чили и Зимбабве, в течение 160 лет оказывает ослабляющее воздействие на магнитное поле нашей планеты.
В указанной области напряженность магнитного поля уже достаточно сильно ослаблена. Расположенные над аномалией спутники не имеют практически никакой защиты от космической радиации.
Располагается источник Южно-атлантической аномалии в районе под Южной Африкой, между ядром и мантией Земли. В настоящее время направление магнитного поля там полностью обратно глобальной ориентации.
Согласно утверждениям геофизиков, аномалия продолжает оказывать влияние на магнитное поле планеты, и если оно будет в дальнейшем слабеть, то в скором времени магнитные полюса Земли могут совершить глобальный разворот. Из-за этого существенно изменится рабоспособность систем навигационного оборудования, прочих наземных и орбитальных электронных систем.
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