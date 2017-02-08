Спасатели на Буковине отбуксировали уже 60 грузовиков- 08.02.2017 13:29
Из-за обильного снегопада и гололедицы на дорогах, в Черновицкой области помощь спасателей понадобилась примерно 60 застрявшим грузовым автомобилям. Информацию об этом сообщили в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области.
Водитель грузового авто 7 февраля на объездной дороге Хотина не справился с управлением автомобиля из-за гололедицы. В результате автомобиль слетел в кювет. Выехать помогли только спасатели, поскольку водитель не смог выехать самостоятельно.
14 грузовиков в районе Сторожинца также воспользовались в течение прошлых суток услугами спасателей, поскольку из-за гололедицы буксовали на дороге.
Также сообщается, что сотрудники управления ГСЧС области помогли отбуксировать 12 грузовых автомобилей в Новоселицком районе, селе Магала.
Кроме того, спасатели также оказали помощь в буксировании 18 грузовых автомобилей на автомобильной дороге Черновцы-Заставна.
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