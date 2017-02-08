



На Франковщине в ДТП травмировался буковинец - 08.02.2017 11:36

Буковинец пострадал в ДТП на территории Ивано-Франковской области - в поселке Отыния Коломыйского района.

Авария произошла в ночь на вторник, 7 февраля.

За рулем автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter находился 54летний водитель, житель села Космач Косовского района. Ввиду усложнившихся погодных условий водитель не справился с управлением микроавтобуса, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с другим транспортным средством - Ford Focus.

За рулем иномарки находился 28-летний черновчанин. В результате аварии водитель Ford Focus получил травму - уши грудной клетки, и его госпитализировали в Коломыйскую центральную больницу. Информацию о происшествии сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской обласной государственной администрации.

Платиновая Буковина, Черновцы

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