



Перетяжка салонов Черновцы - 08.02.2017 11:39

Тел. +38 (050) 536-74-90

e-mail: info@korablik.com.ua

http://korablik.com.ua

Адреса: м. Чернівці, вул. Миколївськая, 34А

Среди автолюбителей одной из наиболее актуальных услуг является перетяжка салонов в Черновцах - переобшивка салона, переделка салона, установка сидений, микроавтобуса или автомобиля а также переоборудование салонов микроавтобусов. Известно, что со временем обшивка салона автомобиля может истончаться, приходить в негодность, в связи с чем может потребоваться перетяжка салона авто. В некоторых случаях автомобилиста может не совсем устраивать салон его автомобиля, потому перетяжка салона придется как нельзя кстати, поскольку это поможет изменить салон транспортного средства под свои потребности, сделать его более интересным, оригинальным и соответствующим тем или иным потребностям. Перетяжка салона автомобиля предусматривает различные изменения — изменение материала обшивки салона, фактуры и/ или цветовой гаммы.

Качественная перетяжка салона предусматривает не только замену материала обшивки на выбор заказчика. Опытные специалисты всегда подходят к вопросу со знанием дела и осуществят перетяжку салона таким образом, чтобы внутреннее убранство автомобиля обрело новый стиль, стало эксклюзивным и оригинальным, а также долго прослужило. В отдельных случаях возможно создание дизайн-проекта в некоторых вариантах.

Процесс перетяжки салона автомобиля имеет ряд особенностей и сложностей. Среди наиболее востребованных и качественных материалов особое место занимает кожа. Данный материал, используемый для перетяжки салонов авто, имеет разнообразные расцветки, интересные фактуры, а также отличается высоким качеством и долговечностью. Нередко клиенты выбирают так называемую алькантару, которая активно используется при перетяжке сидений, потолков и стоек.

Перетяжка салона авто подразумевает изменение обивки автокресел. Если есть необходимость в установке мультимедийной системы, аудиосистемы, тогда имеет смысл вместе с перетяжкой салона сделать также перетяжку карты дверей. Перетяжка руля и ручника также входит в перечень услуг по перетяжке автосалонов. Если есть необходимость в перетяжке багажника, то специалисты будут рады предоставить и такой вид услуг.

Работы по перетяжке салонов авто включают в себя проведение работ по перетяжке сидений, изменение покрытия потолка, перетяжка стоек, карт дверей, задней полки, торпеды и центральной консоли. В некоторых случаях владельцы авто полностью довольны оформлением и дизайном салона, тогда необходимость в перетяжке салона состоит в том, чтобы использовать материал другого цвета с сохранением дизайна либо же сменить фактуру материала обшивки.

Обтяжка салона авто выполняется умелыми специалистами на качественном оборудовании, с использованием материалов, которые гарантируют долгий срок службы нового покрытия. Выполненная обшивка салона автомобиля будет полностью соответствовать заявленным требованиям заказчика в плане цвета, фактуры, материала, а также дизайна!

Всі новини