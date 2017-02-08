



Сегодня назначат нового главу Нацполиции - 08.02.2017 10:13

В среду, 8 февраля, в Украине назовут нового руководителя Национальной полиции Украины. Им станет глава департамента уголовного розыска Нацполиции.

Стоит отметить, что правительство рассматривает единственную кандидатуру на данный пост. Им является Сергей Князев.

Именно кандидатуру Князева на рассмотрение премьер-министру Украины Владииру Гройсману подал накануне вечером министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook. Примечательно, что специальная комиссия выделила на пост главы троих кандидатов, и именно Гройсману предстоит утвердить.

Стоит отметить, что временно исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины сейчас является Вадим Троян. До этого Нацполицию возглавляла Хатия Деканоидзе, которая подала в отставку в ноябре прошлого года. Сергей Князев, который станет новым руководителем Нацполиции, ранее возглавлял областные управления полиции в Ровно и Закарпатье. в данный момент он руководит департаментом уголовного розыска.

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