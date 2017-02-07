В Украине обновят учебные программы базовой школы

- 07.02.2017 15:56
В Украине обновят учебные программы базовой школы

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич приняла участие в форму "Цифровое превращение образования". По ее словам, школьные учебные планы будут обновляться прозрачно и открыто для общественности. Кроме того, ученики базовой школы уже вскоре будут учиться по новым программам.

Гриневич отметила, что для создания обязательной программы необходимо применить лучшие наработки. Необходимо, чтобы такие наработки проникали в раные предметы и формировали определенную компетентность, в частности, цифровую. Министр отметила, что для обсуждения и совершенствования программ была создана специальная площадка. Так, работа над программами начальной школы началась прошлым летом, сейчас предлагается заняться программой базовой школы.

Министр образования отметила, что сейчас МОН занимается поиском решений и ресурсов для улучшения доступа украинским школьникам к новейшим технологиям.

В Украине уже второй год подряд прохдит форум "Цифровое превращение образования". На форуме поднимаются вопросы безопасного использования интернета , использования в учебном процессе современных технологий. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: базовая школа образование, школьные программы 5-9 класс, министерство образования

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