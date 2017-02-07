



В Швеции разработали коллектор солнечного тепла - 07.02.2017 14:58

Для того, чтобы использовать солнечное тепло зимой, была создана особая технология, позволяющая законсервировать тепло от солнца. Новая разработка приадлежит шведским ученым из лаборатории Empa.

Запасы тепла осуществляются в виде химической энергии. Другие современные способы, которые позволяют сохранять солнечное тепло, работают по-другому. Эти способы подразумевают использование больших цистер с горячей водой, которые отличаются постоянной теплопотерей. При этом, такую воду необходимо в течение нескольких недель использовать.

Что касается разработанного в Швеции способа, то для химической аккумуляции тепло используется щелок, он же - гидроксид натрия. Система хранения тепла подразумевает наличие пластикового бака, в котором находится смешанный с водой щелок, а также модуля, который позволяет заряжать и разряжать консервированное тепло.

В первую очередь производится заряд энергии, которая поступает из возобновляемых источников. В раствор гидроксида натрия из солнечного термального коллектора попадает энергия. Тепло впитывается в раствор, и вода испаряется. Это делает раствор более концентрированным, и срок его хранения может растянуться на долгие месяцы и годы.

По сравнению с баком с горячей водой, солнечный термальный коллектов обладает в пять раз большей теплоемкостью. Кроме того, в создании огромных цистер более нет нужды.

В лаборатории Empa прототип накопителя солнечной энергии работает уже примерно год. Солнечное тепло можно консервировать впрок, чтобы, к примеру, зимой использовать его в качестве отопления здания.

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