В Швеции разработали коллектор солнечного тепла

- 07.02.2017 14:58
В Швеции разработали коллектор солнечного тепла

Для того, чтобы использовать солнечное тепло зимой, была создана особая технология, позволяющая законсервировать тепло от солнца. Новая разработка приадлежит шведским ученым из лаборатории Empa.

Запасы тепла осуществляются в виде химической энергии. Другие современные способы, которые позволяют сохранять солнечное тепло, работают по-другому. Эти способы подразумевают использование больших цистер с горячей водой, которые отличаются постоянной теплопотерей. При этом, такую воду необходимо в течение нескольких недель использовать.

Что касается разработанного в Швеции способа, то для химической аккумуляции тепло используется щелок, он же - гидроксид натрия. Система хранения тепла подразумевает наличие пластикового бака, в котором находится смешанный с водой щелок, а также модуля, который позволяет заряжать и разряжать консервированное тепло.

В первую очередь производится заряд энергии, которая поступает из возобновляемых источников. В раствор гидроксида натрия из солнечного термального коллектора попадает энергия. Тепло впитывается в раствор, и вода испаряется. Это делает раствор более концентрированным, и срок его хранения может растянуться на долгие месяцы и годы.

По сравнению с баком с горячей водой, солнечный термальный коллектов обладает в пять раз большей теплоемкостью. Кроме того, в создании огромных цистер более нет нужды.

В лаборатории Empa прототип накопителя солнечной энергии работает уже примерно год. Солнечное тепло можно консервировать впрок, чтобы, к примеру, зимой использовать его в качестве отопления здания.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: коллектор солнечного тепла, как запастись солнечным теплом на будущее, сохранение тепла впрок, консервация тепла солнца

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ЕС поддерживает продление санкций против Януковича Санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича планируется продлить. Так, продление санкций Евросоюза коснется
- 07.02.2017 16:57
Создан управляемый силой мысли протез Управление протезом с помощью силы мыслей вполне реально. Первый подобный протез руки был создан в Великобритании.
- 07.02.2017 16:33
В Украине обновят учебные программы базовой школы Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич приняла участие в форму "Цифровое превращение образования". По ее словам, школьные учебные планы будут
- 07.02.2017 15:56
За время оккупации было перемещено 20 вузов В пресс-службе Министерства образования и науки Украины сообщается, но на территории, подконтрольные украинской власти, было перемещено
- 07.02.2017 14:40
Черновицким учителям придется сдавать ЗНО Учителя-предметники в Черновцах с 10 февраля в рамках проведения курсов повышения квалификации будут проходить анонимное
- 07.02.2017 14:12
Китаец взял в качестве клади в самолет 15 кг блинов В международном аэропорту Лукоу, который находится в китайском городе Нанкин, на борт самолета приняли пассажира с необычной
- 07.02.2017 13:41
В каких городах будет запущен электронный билет 7 мая 2017 года в силу вступает закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте. До того, как в украинских
- 07.02.2017 13:08
В ОБСЕ прогнозируют возможную эскалацию конфликта Александр Хуг принял участие в пресс-конференции по поводу ситуации на Донбассе. По словам первого заместителя главы СММ ОБСЕ
- 07.02.2017 12:05
Кофе вызывает привыкание организма Один из самых распространенных в мире напитков - кофе, считается традиционно утренним. Дело в том, что чашка ароматного кофе придает бодрости
- 07.02.2017 11:56
Ночное небо в США осветил метеор (видео) В Соединенных штатах Америки над озером Мичиган прошлой ночью пролетело небесное тело. На Среднем западе США небесное тело осветило
- 07.02.2017 11:33

Всі новини