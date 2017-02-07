За время оккупации было перемещено 20 вузов

- 07.02.2017 14:40
За время оккупации было перемещено 20 вузов

В пресс-службе Министерства образования и науки Украины сообщается, но на территории, подконтрольные украинской власти, было перемещено порядка 20 вузов. Оставшиеся на оккупированных территорях вузы были лишены лицензии.

В общей сложности, около 20 высших учебных заведений было перемещено из Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в течение 2014-2016 годов. Эвакуированные вузы сейчас осуществляют свою деятельность на территории Украины.

На базе указанных вузов, а также других уполномоченных центров всего было создано 40 образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". В данные центры во время вступительной кампании обратилось 3 350 человек.

Соответствующий порядок аттестации был создан для студентов, которые после 20 февраля 2014 года получили образование в вузах Крыма, и которые хотят, чтобы их результаты, квалификацию и время обучения признавали в Украине.

Зачисленные на учебу в Украине и внесенные в электронную базу студенты из оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей, имеют право получать образование в украинских вузах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине стартовала регистрация на основную сессию ЗНО-2017. Для абитуриентов с неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма будет выделено отдельное время для регистрации участия в дополнительной сессии тестирования.

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Ключові слова: вузы Донбасса, эвакуированные с Донбасса вузы, перемещение вузов с оккупированных территорий

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