



Черновицким учителям придется сдавать ЗНО - 07.02.2017 14:12

Учителя-предметники в Черновцах с 10 февраля в рамках проведения курсов повышения квалификации будут проходить анонимное тестирование по базовым дисциплинам. Так, тестирование будет осуществляться по технологии внешнего независимого оценивания знаний.

О нововведении рассказала директор Департамента образования и науки Черновицкой областной госадминистрации Оксана Палийчук.

С помощью анонимного тестирования каждый учитель может дать оценку собственным знаниям, а также усовершенствовать методическую работу.

Для того, чтобы гарантировать открытое и прозрачное проведение II тура Всеукраинского конкурса "Учитель года-2017", по решению организационного комитета на конкурсных испытаниях будет проводиться видеосъемка. Так, на видео будет фиксироваться урок, презентация собственного опыта, а также проведение мастер-класса. Отснятый материал можно будет просмотреть на сайтах Института последипломного педагогического образования и Департамента образования Черновицкой облгосадминистрации.

Именную стипендию в рамках вручения премии "Учитель года" в нынешнем году решили увеличить. По словам Оксаны Палийчук, премия за 1 место составит 1000 гривен вместо 300, за 2-е - 700 гривен вместо 200 и за 3-е место вместо 100 гривен будут вручать премию в размере 500 гривен. Выплата стипендии будет осуществляться ежемесячно в течение 2017 года.

Платиновая Буковина, Черновцы

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