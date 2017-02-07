В каких городах будет запущен электронный билет- 07.02.2017 13:08
7 мая 2017 года в силу вступает закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте. До того, как в украинских городах планируется ввести электроный билет, Кабинету министров предстоит разработать, а также утвердить порядок, в соответствии с которым для обеспечения лиц льготных категорий электронными билетами будет осуществляться взаимодействие органов социальной защиты и органов местного самоуправления.
Предполагается, что обеспечение льготных категорий лиц электронными билетами будет осуществляться безвозмездно.
Электронный билет представляет собой проездной документ определенной установленной формы. После того, как документ будет зарегистрирован в автоматизированной системе учета оплаты проезда, пассажир получает возможность пользоваться транспортными услугами. Полномочия по ведению автоматизированной системы учета оплаты проезда предоставляется органам местного самоуправления. Также они осуществляют функционирование данной системы в уставленном порядке, определяют формы носителей, видов, а также порядок регистрации и обращения электронных проездных документов.
При безбилетном проезде во время действия электронных билетов предполагается увеличение штрафа. Если ранее штраф составлял 20-кратный размер стоимости проезда, то в дальнейшем его увеличат до 30-кратного.
Предполагается, что первые электронные билеты появятся будущим летом в транспорте Львова и Днепра.
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