В каких городах будет запущен электронный билет

- 07.02.2017 13:08
В каких городах будет запущен электронный билет

7 мая 2017 года в силу вступает закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте. До того, как в украинских городах планируется ввести электроный билет, Кабинету министров предстоит разработать, а также утвердить порядок, в соответствии с которым для обеспечения лиц льготных категорий электронными билетами будет осуществляться взаимодействие органов социальной защиты и органов местного самоуправления.

Предполагается, что обеспечение льготных категорий лиц электронными билетами будет осуществляться безвозмездно.

Электронный билет представляет собой проездной документ определенной установленной формы. После того, как документ будет зарегистрирован в автоматизированной системе учета оплаты проезда, пассажир получает возможность пользоваться транспортными услугами. Полномочия по ведению автоматизированной системы учета оплаты проезда предоставляется органам местного самоуправления. Также они осуществляют функционирование данной системы в уставленном порядке, определяют формы носителей, видов, а также порядок регистрации и обращения электронных проездных документов.

При безбилетном проезде во время действия электронных билетов предполагается увеличение штрафа. Если ранее штраф составлял 20-кратный размер стоимости проезда, то в дальнейшем его увеличат до 30-кратного.

Предполагается, что первые электронные билеты появятся будущим летом в транспорте Львова и Днепра.

 

Платиновая Буковина

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