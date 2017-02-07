



В ОБСЕ прогнозируют возможную эскалацию конфликта - 07.02.2017 12:05

Александр Хуг принял участие в пресс-конференции по поводу ситуации на Донбассе. По словам первого заместителя главы СММ ОБСЕ, на оккупированной части Донецкой и Луганской областей вполне возможен новый виток эскалации ситуации.

По словам Хуга, военные позиции сторон находятся недалеко друг от друга. Что касается тяжелого вооружения, то оно находится в зоне безопасности. Ежедневно на Донбассе фиксируются все новые компоненты для наращивания конфликта, потому очередного витка эскалации исключать не стоит.

Представитель ОБСЕ отметил, что на сегодняшний день ситуация в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Ясиноватой стала немного спокойнее. В то же время, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали за прошедшие сутки порядка 13 тысяч фактов нарушения режима тишины. Только за день 31 января и 1 февраля СММ фиксировали по 10 тысяч фактов нарушения перемирия.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ осуществляет также воздушное наблюдение, по итогам которого с 28 января в районе Ясиноватой и Авдеевки наблюдатели обнаружили тысячи новых воронок от снарядов.

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