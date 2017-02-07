



Кофе вызывает привыкание организма - 07.02.2017 11:56

Один из самых распространенных в мире напитков - кофе, считается традиционно утренним. Дело в том, что чашка ароматного кофе придает бодрости, поднимает настроение своим вкусом и запахом. Однако, как утверждают учеые, излишнее увлечение этим напитком может иметь далеко не самые приятные последствия.

Так, были проведены многочисленные исследования. Ученые пришли к выводу, что по ряду особенностей кофеин можно сопоставить с наркотическим веществом кокаином. Так, под воздействием кофеина в мозгу человека вырабатывется "гормон счастья" - допамин, а также аденозин. Последнее вещество может блокировать некоторые рецепторы, а также способствует появлению того самого чувства бодрости.

Воздействие кофеина на мозг человека ведет к выработке вышеназванных веществ, в результате чего гораздо большему количеству рецепторов обеспечивается работа. Имеет место привыкание, потому для чувства бодрости хочется пить все больше и больше кофе, увеличивая дозу кофеина. Так, если одна-две чашечки кофе в день вреда не принесут, то чрезмерное увлечение этим напитком может нанести организму серьзный ущерб. Особенно опасна передозировка кофеина. Она может привести к серьезным нарушениям психики, с которыми трудно справиться, вплоть до летального исхода.

Напомним, что кофе относится к тем напиткам, которые повышают артериальное давление. Причем, кровяное давление повышается даже у тех людей, которые пьют кофе изредка и в умеренных количествах.

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