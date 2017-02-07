



Ночное небо в США осветил метеор (видео) - 07.02.2017 11:33

В Соединенных штатах Америки над озером Мичиган прошлой ночью, 6 февраля, пролетело небесное тело. На Среднем западе США небесное тело осветило небо в нескольких штатах.

На видео полет объекта удалось зафиксировать в ряде штатов, в особенности, в самом Мичигане, в Висконсине и Индиане. В штате Висконсин полет метеора удалось лично понаблюдать местным полицейским.

Метеоролог Джефф Ласт, который работает в Национальной службе погоды в Грин-Бей, отметил, что в регионе некоторые дома даже затряслись от сверхзвукового удара, сопровождавшего полет небесного тела.

При этом, метеорологи точно не могут сказать, был ли это метеор либо другой объект. Дело в том, что небесное тело могло упасть на Землю или же сгореть в атмосфере, потому специалисты не уверены в том, метеор это или метеорит.

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