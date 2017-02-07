



Побережье Турции всколыхнули землетрясения - 07.02.2017 11:17

Сегодня, 7 февраля, на побережье Эгейского моря в Турции случилось два землетрясения.

Как стало известно, в результате происшествия около 5 человек были травмированы. Все они были госпитализированы в больницы.

Так, сообщается, что оба землетрясения имели место в северо-западной провинции Турции Чанакаале, недалеко от города Айваджык. Первое землетрясение отметилось мощностью 5,3 балла, второе же было несколько слабее - 4,4 балла.

Губернатор провинции Чанаккале заявил, что от землетрясений примерно 90 домов получили разного рода повреждения.

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