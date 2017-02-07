



Королева Елизавета ІІ правит Великобританией 65 лет - 07.02.2017 10:55

Королева Великобритании Елизавета ІІ отмечает крупный юбилей царствования. Елизавете ІІ уже 90 год, и сегодня, 6 февраля королева отмечает 65-летие с того момента, когда она стала королевой Великобритании и Северной Ирландии. Она вступила на престол после смерти ее отца в 1952 году.

Елизавета ІІ является правительницей в шестнадцати странах.

Отметим, коронация на престол Великобритании Елизаветы ІІ состоялась 2 июня 1953 года. Стоит отмтеить, что данная церемония стала в своем роде уникальной - это была первая церемония, транслируемая на телевидение. Елизавета стала также перой королевой, которая побывала на Фиджи, в Новой Зеландии и Австралии. Королева Великобритании является на сегодняшний день старейшим монархом в мире. За долгий срок правления в Великобритании многое изменилось. В особенности, на ее памяти страна сменила тринадцать премьер-министров.

По случают юбилея правления британской королевы в Лондоне состоятся различные праздничные мероприятия. Так, в Грин парк на 89 конях будут доставлены шесть пуек вресен Первой мировой войны, которые дадут праздничный залп. Несколько торжественных маршей исполнит ансамбль королевского полка. В завершение празднования юбилея правления Елизаветы ІІ в Лондонском Тауэре таукже погремит артиллерийский салют. При этом, королева отказалась проводить пышные празднества в этот день. Дело в том, что 7 февраля для Елизаветы - день траура по ее отцу, Георгу VI.

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