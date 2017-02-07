



Сколько стоит билет на Евровидение-2017 - 07.02.2017 10:39

Примерная стоимость входных билетов, которые впозволят своими глазами посмотреть шоу Евровидения-2017, уже известна. Об этом сообщил заместитель гендиректора НТКУ Павел Грицак.

Билеты на Евровидение-2017 в Киеве будут колебаться в пределах 40-200 евро. Причем VIP-билеты будут стоить немногим более 200 евро. Примечательно, что ранее организаторы утверждали, что цены будут от 20 до 100 евро.

По словам Грицака, украинская сторона и Европейский вещательный союз продолжают диалог по поводу стоимости билетов, поскольку Украина предлагает снизить стоимость. Названная цена является стандартной для Европы, и на ней настаивает ЕВС. В то же время, украинская сторона отмечает, что в нашей стране покупательская способность потенциальных зрителей Евровидения не настолько высокая, как в Европе.

В целом, на Евровидении-2017 запланировано проведение 9 мероприятий, и билеты можно будет приобрести на каждое из них. Предполагается рост дохода от продажи билетов с 44 миллионов гривен до 60 миллионов.

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