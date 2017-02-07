



В Черновцах фура провалилась под асфальт - 07.02.2017 09:41

На улице Марко Вовчок в Черновцах грузовой автомобиль буквально ушел под землю. Это произошло в понедельник, 6 февраля.

Отмечается, что под автомобилем треснул асфальт, не выдержав веса транспортного средства, и правое колесо провалилось вниз.

Водитель предпринимал разные попыткы вызволить автомобиль, применяя деревянные бруски.

После того, как грузовик все же удалось вытянуть из образовавшейся в дороге ямы, удасток дороги отделили заградительной лентой.

Платиновая Буковина, Черновцы

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