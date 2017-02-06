Члены семьи в Китае сделали рекордное семейное фото- 06.02.2017 16:54
Самый массовый семейный снимок был сделан в Китае на Праздник весны 28 января (на Китайский новый год). Рекордный снимок был сделан в деревне Шишэ в провинции Чжэнзян.
На семейной фотографии запечатлены представители семейного рода Жэнь - более 500 родственников. Запечатлеть такое количество представителей одного рода можно было только с помощью беспилотного летательного аппарата.
Рекордная фотография демонстрирует представителей семьи Жэнь от 25 по 31 поколение, члены многочисленной семьи живут по всей стране.
Интересно, что представители семьи, в составе которой насчитывается 500 и более членов, собрались вместе, чтобы собрать наиболее свежую информацию о роде и обновить древо родословной. Жень Туаньцзе является членом семьи и секретарем местной ячейки Коммунистической партии Шишэ. По его словам, чтобы вписать в родословную книгу новую информацию, потребовалось потратить ни много ни мало - два с половиной года.
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