



МАУ удвоит авиарейсы Киев-Черновцы - 06.02.2017 14:52

Частоту авиарейсов на линии Киев-Черновцы компания МАУ намерена увеличить в два раза. Как сообщают в "Международных авиалиниях Украины", изменения могут вступить в силу уже с 14 апреля 2017 года.

В частности, планируется выполнять дополнительные полеты по смешаному расписанию. Так, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям будет направляться рейс из Киева в Черновцы в 14:30, и обратно в 16:45. Также по вторникам, четвергам и субботам предполагаются рейсы из Киева в 10:15, и в 12:30 из Черновцов.

Указанные рейсы будут выполняться самолетом Embraer E145, который МАУ берут у "Днипроавиа" в мокрый лизинг. Это обусловлено тем, что аэропорт Черновцы пока что не может принимать самолеты с низким расположением двигателей.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт Черновцы в будущем сможет принимать самолеты типа Embraer 190 и Boeing 737, однако это возможно только после завершения всех необходимых работ и проверок.

Максим Королец, который является коммерческим директором аэропорта Черновцы, отметил, что в аэропорту уже завершены все работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Теперь в Госавиаслужбе необходимо оформить все необходимые документы, которые позволят допустить воздушные суда с низким расположением двигателей к приему аэропортом.

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